Auf der Grünen Woche in Berlin geht es im wahrsten Sinne ans Eingemachte. Denn die Themen der Messe sind dieselben, die Verbraucher auch im Alltag umtreiben: die Digitalisierung, das Tierwohl und der anstehende Brexit. Von Arne Bartram

Und auf diesen Dialog setzt auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU): Zum Auftakt der Grünen Woche hatte sie gesagt, Verbraucher und Hersteller müssten lernen, einander besser zu verstehen. Während die Verbraucher sich laut Klöckner also von romantisch verklärten Bauernhofklischees verabschieden müssen, sollen die Landwirte mehr Rücksicht auf die Wünsche der Verbraucher nehmen.

Sie probieren exotisches Essen, lernen etwas über neue Entwicklungen in der Landwirtschaft und kommen mit den Ausstellern ins Gespräch: Tausende Besucher werden von den Veranstaltern der Grünen Woche noch bis zum Ende der Messe (27.01.) jeden Tag erwartet.

Die Verbraucher werden tatsächlich immer anspruchsvoller: Sie wollen wissen, was in der Wurst, die sie kaufen, genau drin ist, und am besten noch eine Garantie, dass das Schwein oder die Kuh vorher ein glückliches Leben hatte. Das Thema Tierwohl ist deshalb dieses Jahr sehr präsent auf der weltgrößten Messe für Ernährung und Landwirtschaft. Vor allem das geplante staatliche deutsche Tierwohl-Label für Fleisch im Supermarkt sorgt für Diskussionen. Bisher ist nur bekannt, dass es drei Stufen haben und ab dem kommenden Jahr für Schweinefleisch eingeführt werden soll. Für die Bauern bleibt es aber eine freiwillige Sache. Welche Kriterien gelten sollen, ist noch völlig unbekannt. Mehr Klarheit konnten da bisher auch die Worte von Landwirtschaftsministerin Klöckner auf der Grünen Woche nicht bringen. Sie hat lediglich deutlich gemacht, dass die Standards über den bereits geltenden gesetzlichen Vorgaben liegen sollen.

Eine Haltungskennzeichnung, wie sie die Supermarktketten Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe diesen April einführen wollen, sieht Klöckner dagegen skeptisch.