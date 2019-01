Die Grüne Woche ist zu Ende, Hunderttausende kamen in die Messehallen unter dem Funkturm. Auch die Brandenburg-Halle war gut besucht, sehr zur Freude der Aussteller. Für die meisten wird es nicht ihre letzte Grüne Woche gewesen sein.

Gut 80 Prozent der brandenburgischen Aussteller wollen auch im kommenden Jahr wieder bei der Grünen Woche in den Berliner Messehallen dabei sein. Das habe eine Umfrage und den fast 80 Anbietern in der Länderhalle ergeben, teilte das Brandenburger Agrarministerium am Sonntag zum Abschluss der weltgrößten Agrarschau mit.