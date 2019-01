Chronik - Von der lokalen Warenbörse zur Weltmesse

Im Jahr 1926 fand die Grüne Woche zum ersten Mal statt. Auf gerade einmal 7.000 Quadratmetern drehte sich alles um Landwirtschaft, Angeln und Jagen. Im Laufe der Jahre haben sich die Schwerpunkte deutlich verändert. rbb|24 blickt zurück.

Berlin, Anfang des 20. Jahrhunderts: Die Reichshauptstadt entwickelt sich zwischen zwei Weltkriegen zu einer europäischen Metropole mit regem Kultur-, Geschäfts- und Nachtleben. Es gibt aber auch noch ein anderes Bild von Berlin: Landwirtschaft und Viehhaltung florieren, 45.000 Pferde, 25.000 Schweine, 21.000 Milchkühe und mehr als eine halbe Million Stück Geflügel werden in der Stadt gezählt. Mindestens 200.000 Berliner bauen Obst und Gemüse im Kleingarten an.

Aus dem "wilden Handel" wird die Grüne Woche

Landwirte aus ganz Deutschland reisen einmal pro Jahr zu ihrer traditionellen Wintertagung in die pulsierende Reichshauptstadt. Zeitgleich finden über die ganze Stadt verstreut Reitturniere, Kleintierausstellungen und Jagdschauen statt. Mit dabei sind auch Straßenhändler, die den Bauern während der Tagungszeit Messer, Geschirre und andere Ausrüstungsgegenstände rund ums Jagen, Angeln und die Landwirtschaft im Allgemeinen anbieten.



Ein Mitarbeiter des Berliner Fremdenverkehrsamtes kommt 1926 auf die Idee, die Tagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und die vielen anderen Veranstaltungen in einer gemeinsamen Ausstellung zu koppeln. Die erste "Grüne Woche" ist geboren. Sie findet in der Funk- und Autohalle am Kaiserdamm statt, wo sie noch bis heute ihre Heimat hat. Im Eröffnungsjahr werden bereits mehr als 50.000 Besucher gezählt.



Zu ihrem Namen kommt die "Grüne Woche", weil die Zugereisten vom Land in ihren grünen Lodenmänteln im Winter für eine Woche das Straßenbild dominieren. Journalisten gaben der Agrarmesse so ihren Namen.

Die gigantische Eier-Frischhalte-Maschine aus den Dreißigerjahren

Ab den 1930er Jahren entwickelt sich die Grüne Woche rasant. Errungenschaften aus den Bereichen Wissenschaft und Technik feiern fortan ihre Premieren auf der Messe, so zum Beispiel eine Fußspurmaschine, die beweisen soll, dass ein Hund nur der menschlichen Fußspur und nicht dem Geruch nachläuft. Oder auch eine riesige Eierfrischhaltemaschine, in der sich 5.000 Eier im Kreis drehen, die auf diese Weise über ein Jahr auf "natürlichem Wege" frisch gehalten werden sollen.

Die Grüne Woche im Wandel der Zeit

Fester Standort seit mehr als 90 Jahren: 1926 eröffnete die erste Grüne Woche unter dem Funkturm.

Im Eröffnungsjahr zählte die Messe bereits mehr als 50.000 Besucher.

1926 präsentierte sich die Grüne Woche auf 7.000 Quadratmetern. Auf dem Bild zu sehen ist die ein Jahr zuvor fertiggestellte Funkhalle.

Außerordentlich mutig: Die Waldfeuerwehr auf einem Foto aus dem Jahre 1927.

1930 sorgte eine riesige Eierfrischhaltemaschine, in der sich 5.000 Eier im Kreis drehten, für großes Aufsehen. Die Produkte sollten auf diese Weise ein Jahr haltbar bleiben.



Na, endlich - der Pferdestaubsauger ist da! (1928)

In traditioneller Tracht zeigen Flachspinnerinnen aus dem Spreewald ihr Können (1928).

Ein gewohntes Bild bei der Grünen Woche: Lange Schlangen vor dem Eingang (1930).

Gratisverteilung von Honigkostproben - frisch aus dem Bienenkorb (1931).

Fischer geben auf der Grünen Woche 1935 einen Einblick in ihre Arbeit.

Hier bestaunen die Besucher die riesige Auswahl an heimischem Gemüse (1936).

Im Geschmack der Zeit eingerichtet zeigt sich 1936 ein Jagdzimmer auf der Grünen Woche.



Die Fertigsuppen halten Einzug und werden 1937 stolz präsentiert.

Anschauungsunterricht für die Hausfrau: Das "Haus Richtig" unterrichtet in der vorbildlichen Organisation der häuslichen Küche (1937).

Meilenstein im Jahre 1951 auf der Grünen Woche: Die Niederlande präsentieren sich als erster ausländischer Aussteller.

Errungenschaften aus Wissenschaft und Technik feiern auf der Grünen Woche Premiere, wie diese automatische Eiersortiermaschine (1953).

Für immer mehr Stadtmenschen bedeutete der eigene Kleingarten Erholung vom harten Alltag. Auch die Grüne Woche Berlin nahm sich 1954 dieses Trends an und zeigte Laubenpieperträume in der Blumenhalle.



In den 1950er Jahren gilt das alljährliche Schleppergeschicklichkeitsfahren als eine Institution auf der Grünen Woche. Vor allem ostdeutsche Bauern sollten dabei von den Vorzügen westlicher Traktorentechnik überzeugt werden (Bild von 1956).



Besucher der Grünen Woche Berlin bestaunen 1960 von der Galerie aus eine der ersten vollautomatischen Melkmaschinen. Der Kuh scheint es zu gefallen...

Für einen Groschen gibt es auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 1962 den Apfel aus dem Automaten.

Das mobile "Portophone" gilt 1964 auf der Grünen Woche als sensationelle Weltneuheit. Es ermöglicht den Bauern und ihren Arbeitern drahtlos Kontakt zu halten auf den immer weitläufigeren Höfen und Feldern.

Die Vereinigten Staaten haben im Jahr 1967 gleich ein ganzes "Alaska-Dorf" mit in die Messehallen gebracht.

"Grünes Radrennen" in den Messehallen: An dem Zehntagerennen der Deutschen Landwirtschaft im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin beteiligen sich 1968 5.000 Jugendliche aus der ganzen Bundesrepublik.

Viel Zeitgeist und Pop im Jahr 1969: Die Deutsche Ernährungsindustrie vermarktet ihre Produkte mit zeitgemäßer Poster-Art.

Ein Stadtpark mit Springbrunnen lockt zahlreiche Besucher in die Messehallen unter dem Funkturm (1973).



1982: Angus-Rinder in der Tierhalle erfreuen sich großer Beliebtheit.



Im Jahr 1991 präsentieren sich erstmals die fünf Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf der Grünen Woche.



Acht Jahre später bekommt Brandenburg seine eigene Halle - 21a lautet die Adresse für Grüne-Woche-Besucher.

Bild: Messe Berlin / Hans Scherhaufer Bio ist messetauglich, und das schon seit 2007. Mit 1.500 Quadratmetern ist die Halle 1.2 der größte temporäre Bio-Supermarkt Deutschlands. Das freut auch den Verkäufer von biologisch angebauten Spreewaldgurken...



Bild: Messe Berlin/ Benjamin Pritzkuleit Besonders beliebt bei Familien ist die Tierhalle der Grünen Woche, auf der auch der Nachwuchs stolz präsentiert wird. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



























































Starker Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg

Mit Hitler an der Macht ändert sich ab 1933 der Hintergrund der Grünen Woche. Bald wird die Agrarausstellung zu einer Lehrschau des Nationalsozialismus. Auf einmal geht es um die Überlegenheit der deutschen Rasse, um "Scholle" und "Boden" und das deutschnationale Verständnis von Heimat. Nach dem Ausfall 1938 infolge der in Deutschland grassierenden Maul- und Klauenseuche öffnete die Messe ein Jahr später vorläufig zum letzten Mal. Nach kriegsbedingter Pause beleben Schrebergärtner und Neusiedler ab 1948 die Veranstaltung im zerbombten und in Sektoren geteilten Berlin wieder neu. Mit dem Wiederaufbau kommen auch neue Attraktionen auf die Messe, so zum Beispiel die Blumenschau. Ab 1951 gewinnt die Grüne Woche mit Holland als erstem ausländischen Aussteller langsam das Renommee einer internationalen Schau. Sie spricht anfangs besonders Landwirte aus der DDR an, doch nach dem Mauerbau ist vorerst Schluss damit. Die Messe findet die nächsten Jahrzehnte in westlicher Insellage statt.



Ab den 1960er Jahren vergrößert sich vor allem das Ess- und Trinkangebot der inzwischen "Internationale Grüne Woche" genannten Ausstellung jährlich. Spezialitäten von nah und fern werden nach Berlin gebracht und so gibt es beispielsweise 1979 Elsässer Schnecken, marokkanischen Hammelbraten, belgischen Chicorée und dänischen Joghurt im Angebot.

Bunt, lecker, vegan: Essbare Hornveilchenblüten

Es geht nicht ohne "bio und vegan"

Seit dem Mauerfall gehen die Besucherzahlen jährlich in die Hunderttausende, parallel dazu wächst auch die Fläche der Ausstellung stetig. Publikumsrenner sind Blumen, Tiere und vor allem alles rund ums leibliche Wohl. Die fachwissenschaftlichen Tagungen zu landwirtschaftlichen Themen, der eigentliche Grund der Messe, verstecken sich im Rahmenprogramm. Sensibilisiert für vollwertige Ernährung und Nachhaltigkeit greifen die Aussteller immer mehr gesunde Trends und Themen auf. Das reicht von Bio über erneuerbare Energien bis hin zu Klimaschutz. Für die Biobranche ist die Messe längst ein wichtiger Handelstreff. Seit 2005 hat die Grüne Woche immer ein offizielles Partnerland im Fokus. Beim ersten Mal war es Tschechien, 2019 ist es Finnland.

Traktorendemo auf der Grünen Woche 2019

"Wir haben es satt" spielt eine Rolle

Die Grüne Woche ist über die Jahre nicht nur internationaler geworden, sondern auch politischer. Themen der Agrar- und Ernährungswirtschaft werden kontroverser debattiert, nicht nur bei der "Wir-haben-es-satt"-Demo anlässlich der Grünen Woche. Die Messe selber spricht von einer "neutralen Plattform für unterschiedliche Sichtweisen" - statt nur Häppchen zum Testen anzubieten. Die aktuelle Politik zeigt sich auch bei den Messeteilnehmern: Nach zwei Jahren Unterbrechung war etwa Russland 2018 wieder dabei. Hintergrund der Pause waren politische Spannungen: Die EU hatte in der Krim-Krise Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt, die weiterhin gelten. Im Gegenzug hatte Präsident Wladimir Putin 2014 ein Embargo gegen westliche Agrarprodukte ausgesprochen.



Traktorstau am Brandenburger Tor

Bild: Grit Lieder / rbb Auf dem Banner der Demonstranten steht "Verzicht auf Ackergifte + Gentechnik". Die Umweltorganisation NABU (Naturschutzbund Deutschland) ist auf der Demonstration ebenfalls vertreten.

Bild: rbb/Grit Lieder Ein Traktor aus der Ostprignitz trägt ein Banner mit der Aufschrift "Butter, Brot und Bier machen wir!" der Organisation Bauernhoffnung.

Bild: rbb/Grit Lieder Anlässlich der Grünen Woche protestieren am Samstag Tausende Verbraucher und kleinere Landwirte für eine klimafreundliche Landwirtschaft. In der Mitte Berlins fordern nach ersten Schätzungen mehr erst 12.000 Demo-Teilnehmer mit ihrem Protestmarsch eine Wende in der Agrarpolitik.

Bild: rbb/Grit Lieder Integriert in den Zug: rund 170 Traktoren. Organisiert wird der Protestmarsch vom Bündnis "Wir haben es satt!", das bereits zum neunten Mal am Rande der Grünen Woche demonstriert.

Bild: rbb/Grit Lieder Unter anderem fordert das Demo-Bündnis, dass der Agrarindustrie "endlich der Geldhahn abgedreht werden muss". Stattdessen solle eine "enkeltaugliche" Landwirtschaft gefördert werden. "Steuergeld muss bäuerliche Betriebe unterstützen, die Umwelt und Klima schützen und unsere Rinder, Schweine oder Hühner gut halten."

Bild: rbb/Grit Lieder Der Protestzug wurde von Traktoren angeführt und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Essen ist politisch". Gestartet wurde der Zug am Brandenburger Tor, wo auch die Abschlusskundgebung stattfand.

Bild: rbb/Grit Lieder Anhänger der Bewegung Campact tragen ein Banner mit der Aufschrift "Bienen brauchen die Agrarwende!" auf der "Wir haben es satt"-Demonstration.| Weitere Bildergalerien Sendung: Abendschau, 19.01.2019, 19.30 Uhr Play Pause Fullscreen













Zur 84. Ausgabe können sich die Besucher 2019 die Stände von mehr als 1.700 Ausstellern ansehen. Auf der Messe sind 65 Länder vertreten. Viele sind seit Jahrzehnten dabei. Berlin und Brandenburg präsentieren in großen Hallen, was die Region kulinarisch zu bieten hat: vom Start-Up bis zum traditionellen Spargelhof ist die Palette breit.

Die Bedeutung kleiner, regionaler Anbieter ist in den vergangenen Jahren ständig gewachsen. In den Supermärkten nehmen sie inzwischen einen Anteil von bis zu 15 Prozent ein. Kunden wollen zunehmend wissen, wo genau Produkte herkommen und wie sie hergestellt werden. Auch zwei Großereignisse des kommenden Jahres werden sich auf der Grünen Woche vorstellen: Die Landesgartenschau in Wittstock und "Fontane.200". Ganz Brandenburg wird im kommenden Jahr den 200. Geburtstag des Landes- und Heimatdichters Theodor Fontane feiern. Die Landesgartenschau in Wittstock an der Dosse öffnet am 18. April und läuft bis zum 6. Oktober.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit einer digitalen Kuh

