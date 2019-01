Die Tageskarte kostet 15 Euro (Fachbesucher 20 Euro), ermäßigte Karten für Schüler und Studenten kosten zehn und an den Sonntagen (20. und 27.1.) nur fünf Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Von Montag bis Freitag gibt es die "Happy Hour-Karte" täglich ab 14 Uhr für zehn und die Familienkarte (max. 2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis 14 Jahre) für 31 Euro. Das Sonntagsticket kostet zehn Euro. Die Sonntagsprogarmm soll besonders familiengerecht sein. Gruppen ab zwanzig Personen zahlen für die Tageskarte zwölf Euro, Schülergruppen mit Schulbescheinigung vier Euro/Schüler. Die Grüne Woche-Dauerkarte ist für 42 Euro erhältlich.

Wer Wartezeiten an den Kassen vermeiden will, kann Eintrittskarten im Online-Ticketshop der Grünen Woche kaufen. Ausnahmen sind die Gruppenkarte, die ermäßigte Tageskarte und die Karten für Schulklassen. Diese gibt es nur an den Tageskassen.