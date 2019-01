Mehr Platz, mehr Abwechslung, ein längeres Leben: In einem gemeinsamen Projekt gehen Brandenburger Hähnchenmäster neue Wege. Auf der Grünen Woche in Berlin wurden die Produkte nun erstmals einem breiten Publikum präsentiert. Von Claudia Stern

Sämtliche Fairmast-Produkte aus Brandenburg tragen das Label "Für mehr Tierschutz" (Einstiegsstufe) des Deutschen Tierschutzbundes. Dessen Präsident Thomas Schröder hält das Fairmast-Konzept für vorbildlich. Mit seiner Hilfe könnten Masthähnchen in Brandenburg unter nachweislich besseren Bedingungen leben. Alle Betriebe, die Fairmast-Hähnchen aufziehen, seien Anfang des Jahres von unabhängigen Zertifizierungsstellen nach den Tierschutzkritierien der Einstiegsstufe zertifiziert worden und würden regelmäßig unangekündigt kontrolliert, so Schröder.

Insgesamt haben bislang sechs Landwirte in Brandenburg die Umstellung auf diese tiergerechtere Art der Hähnchenmast gewagt, bis Ende des Jahres sollen vier weitere hinzukommen. Geschlachtet und anschließend bundesweit vermarktet werden die Brandenburger FairMast-Hähnchen vom Storkower Geflügelhersteller Friki, dessen Mutterkonzern Plukon die Marke Fairmast bereits in den Niederlanden erfolgreich etabliert hat.

Dieses Konzept lobt auch Hanka Mittelstädt vom Brandenburger Agrarverband Pro Agro. Gerade in Zeiten, in denen viel über Tierhaltung und Fleischkonsum diskutiert werden, sei Fairmast vorbildlich, sagte sie dem rbb. "Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir in Brandenburg brauchen in der Tierhaltung. Es ist ein guter Kompromiss zwischen Ökonomie und Ökologie."

Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger betonte im Rahmen der Produktpräsentation auf der Grünen Woche die Bedeutung der Fairmast-Initiative für die Zukunft der gesamten Fleischproduktion in Brandenburg. "Wenn das erfolgreich ist, werden andere nachziehen." Die Politik könne den Prozess mit Fördergeldern für die Landwirte allerdings lediglich anschieben. Auch der Verbraucher müsse bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen, so Vogelsänger.

Ob das auch die Kunden so sehen und die neuen Brandenburger Produkte aus tierfreundlicherer Aufzucht annehmen, müssen die nächsten Monate zeigen. Ab sofort sind die Fairmast-Hähnchen bundesweit im Lebensmittelhandel erhältlich – in Brandenburg werden sie vorerst in ausgewählten Lebensmittelmärkten angeboten. Friki will den Weg zu mehr Tierwohl in der Brandenburger Geflügelmast derweil auf jeden Fall weitergehen. Bis Jahresende plant das Unternehmen die Produktion von Fairmast-Hähnchen zu verdreifachen.