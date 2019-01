Klimafreundlich einkaufen, Händler in der Region unterstützen und auch noch wissen, wo das Essen herkommt. Das versprechen sich viele Kunden von ihrem Einkauf auf dem Wochenmarkt. Obst, Gemüse und Fleisch von Bauern aus der Region wollen viele hier erstehen. Das rbb-Verbrauchermagazin Supermarkt hat in einer repräsentativen, deutschlandweiten Umfrage herausgefunden: Rund 39 Prozent der Befragten gehen tatsächlich auf den Wochenmarkt, um regionale Produkte zu kaufen. 35 Prozent erwarten frischere Ware als im Supermarkt. Doch nicht immer sind Wurst und Fleisch, die auf dem Wochenmarkt angeboten werden, wirklich regional.

Auch am Weberplatz in Potsdam ist der Wochenmarkt Tradition. Seit 30 Jahren kommen viele samstags hierher, um frische und regionale Köstlichkeiten einzukaufen. "Wir kennen mittlerweile fast jeden Kunden mit Namen", erzählt Marktbetreiber Robert Koscholke. Wer hier einkauft, will sich etwas Gutes gönnen – und vertraut darauf, es auch zu bekommen. "Die Transportwege fallen weg, ist ja auch für die Umwelt besser. Gerade wenn von Kohlendioxid-Bilanz die Rede ist“, erklärt eine Kundin ihre Vorliebe für den Potsdamer Wochenmarkt. "Ich denke mal die große Mehrheit kommt aus Brandenburg", sagt ein Kunde über die Herkunft der Markbetreiber.

Doch nicht alle Schilder an den Marktständen sind eindeutig, und längst nicht alle Lebensmittel kommen aus Brandenburg. Das zeigt die Stichprobe von einem Fleischstand in Berlin, der in großer Schrift mit "Wurst vom Lande" wirbt. Nach hartnäckigem Nachfragen stellt sich heraus: Das Fleisch stammt aus Baden-Württemberg und ist für den Transport über 500 Kilometer gereist.



Das klingt nach Kundentäuschung, ist aber völlig legal – zumindest in der Grauzone. "Ein Händler, der so etwas macht, nutzt die Vorstellungskraft der Menschen. Der wird nur auf Nachfrage sagen, was ist. Gegen das Gesetz ist das aber nicht", erklärt Laura Gross vom Bundesverein "Die Verbraucher Initiative". Jeder Händler dürfe mit den Worten "Aus der Region" werben, solange er die wahre Herkunft im Kleingedruckten oder auf Nachfrage preisgibt.