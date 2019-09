Urbanisierung, Individualisierung, Digitalisierung - diese und andere Megatrends beschäftigen auch Hausgerätehersteller auf der diesjährigen Elektronikmesse IFA in den Messehallen unterm Berliner Funkturm, die an diesem Freitag startet.

Die Hersteller reagieren in diesem Jahr besonders auf das anhaltende Bevölkerungswachstum und immer größer werdende Städte: Gab es 1950 mit New York und Tokio weltweit nur zwei Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern, könnten es in einigen Jahren 40 sein - an der Spitze Dehli und Tokio mit 35 Millionen Einwohnern.

Und wegen steigender Mieten werden Wohnungen immer kleiner gebaut. Damit wird ein separater Raum als Küche seltener. Küchengeräte wandern in Wohnräume und müssen dort optisch zurücktreten, wenn sie nicht genutzt werden. Beispielsweise das Kochfeld, erklärt Roland Hagenbucher von Siemens Hausgeräte. Im ausgeschalteten Zustand sei es so gut wie nicht zu erkennen, betont er. Der Herd habe keine vorgezeichneten Kochfelder mehr und es gebe fast keine Bedruckung, so Hagenbucher.