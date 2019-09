Die Internationale Funkausstellung (IFA) öffnet an diesem Freitag für Besucher. Im Fokus stehen in diesem Jahr Künstliche Intelligenz (KI), 5G, Sprachsteuerung von Geräten, selbstdosierende Waschmaschinen oder Kameras in Kühlschränken. Seit zehn Jahren profitiert die Elektronik-Branche ungebrochen von einem wachsenden Markt. Der wichtigste Treiber ist der Bauboom, der für stetige Nachfrage nach neuen Küchen und elektrischen Haushaltshelfern sorgt. Mit Garantieversprechen von mehr als zehn Jahren, leisen und energiesparenden Geräten ohne Leistungsabstriche wirbt man erfolgreich um gut situierte Kundschaft in den Reihen urbaner Käufer von Eigentumswohnungen.