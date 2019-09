Howard Jones: Helden für mich waren und sind Leute wie David Bowie, Paul McCartney und John Lennon - wahrscheinlich auch Keith Emerson, weil er mich dazu inspiriert hat, Keyboarder zu werden. Und plötzlich stellst du fest, dass viele von ihnen nicht mehr da sind. Aber du solltest nicht in ihrem Schatten bleiben, sondern dir klar machen, dass du es jetzt vielleicht bist, zu dem die Leute aufblicken - und dazu solltest du auch stehen. Das meine ich jetzt in keiner Weise egoistisch, aber du musst dich nicht für dich selbst entschuldigen, denn die Leute haben das so für dich entschieden - also sei großartig.

Ich habe eigentlich schon immer daran geglaubt, dass die 80er irgendwann wieder Anerkennung finden würden, weil es damals so viele tolle Künstler und Bands gab, die so viel tolle Musik produziert haben. Lange Zeit wurden die 80er Jahre als nicht so wichtig eingeschätzt. Aber viele Leute sind mit der Musik aufgewachsen und lieben sie immer noch, weil sie damals so wichtig für sie war.

Eines der größten und wichtigsten musikalischen Ereignisse der 80er Jahre war natürlich das von Bob Geldof und Midge Ure organisierte "Live Aid"-Benefizkonzert im Londoner Wembley Stadion im Juli 1985, bei dem Stars wie David Bowie, Queen, George Michael und Phil Collins auftraten. Auch Sie gehörten damals dazu. Was für Erinnerungen verbinden Sie mit "Live Aid"?

Es war natürlich ein absolutes Highlight in meinem Leben. Es war eines der besten Ereignisse in den 80ern und dann noch für einen guten Zweck, der viele Menschenleben gerettet hat. Es war ein Beispiel dafür, dass etwas bewegt werden kann, wenn Leute sich zusammentun und das war mithilfe von Technologie möglich. Denn das Event wurde ja weltweit übertragen. Ich fühlte mich natürlich sehr geehrt, daran teilzunehmen. Aber damals war ich gerade in den USA unterwegs und ich konnte unmöglich die ganze Band zurück nach London bringen. Also beschloss ich, einen Song am Klavier zu spielen. Was viele für verrückt hielten – immerhin sahen weltweit 1,5 Milliarden Leute zu.

Aber am Piano fühle ich mich am wohlsten, schließlich spiele ich seitdem ich sieben bin. Klar halten mich alle für den Synthie-Typen, der an den Knöpfen dreht, aber ich spiele halt auch Klavier. Also ging ich auf die Bühne raus und war so extrem nervös - allein wegen all der anderen Stars. Ich spielte also meinen Song und beim Refrain stimmte das ganze Wembley-Stadion mit ein. Das war ein so euphorisches Gefühl, dass alle hinter mir standen. Aber für genau diese Momente lebt man ja auch. Darüber hinaus habe ich natürlich David Bowie getroffen. Ich habe eine halbe Stunde mit Paul und Linda McCartney verbracht oder mit George Michael. Es war einer jener Tage, von denen du dir sagst, wenn das jetzt alles war, was ich getan habe, ist es okay.