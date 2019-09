Ist UHD das nächste große Ding in Sachen Fernsehen? Zwar sind viele neue Fernseher bereits in der Lage die ultrascharfen Bilder auszuspielen, es fehlt aber oftmals schlicht an den Inhalten. Einige Produzenten warten auf die nächste Entwicklung. Von Jörg Pfuh l

RTL immerhin macht jetzt einen Aufschlag, kündigt Frank Heineberg, Projektleiter für neue Technologien, an. "Wir haben uns entschieden, jetzt ein tägliches Format reinzunehmen". Ab dem 16. September werde die Serie "Gute Zeiten schlechte Zeiten" in UHD-HDR live ausgestrahlt - "und zwar nur noch". Auch will der Sender einzelne Fußballspiele wie am Freitagabend Deutschland gegen Niederlande in dieser Qualität anbieten. So eine UHD-Produktion kostet ordentlich Geld – vor allem, wenn man sie wie RTL über Satellit ausstrahlt.

Wahrscheinlich haben sehr viele Menschen in ihrem Wohnzimmer schon einen Fernseher, der im Prinzip ultrascharfe Bilder, also UHD, zeigen kann. Die Inhalte aber - Serien, Spielfilme, Shows oder Nachrichten – sind fast immer bestenfalls in gröberer Full-HD-Qualität. Im Vergleich zu amerikanischen Streaming-Anbietern wie Netflix sind die deutschen Broadcaster noch einen Schritt hinterher.

Das ZDF produziert zwar auch schon vereinzelt in UHD – "TerraX" etwa, den "Bergdoktor", die "Bergretter" - aber ultrascharf sind diese Filme nur in der Mediathek, sagt Matthias Haedecke, der Geschäftsbereichsleiter Bildgestaltung und Design. "Wir produzieren im Augenblick Dokumentationen in UHD". Es werde also nicht so sehr auf Live-Events gesetzt, sondern die Hochglanzprodukte würden in UHD angeboten. "In diese Richtung entwickeln wir uns langsam, behutsam, aber stetig", so Haedecke.

Auch die ARD hat schon etliche Dokus in UHD gedreht, es wird allerdings noch etwas dauern, bis das auch zu sehen sein wird. Und auch dann wohl nur in der Mediathek, vermutet NDR-Produktionsdirektor Sascha Molina. "Wir hoffen, dass wir spätestens nächstes Jahr, 2020 soweit sind, dass wir auch die ersten Produktionen in UHD ausspielen können".

Bei den Öffentlich-Rechtlichen richten ihren UHD-Fokus also überwiegend auf Dokus. RTL dagegen setzt auf Live-Events und Shows, ausgestrahlt über Satellit. "RTL UHD ist ein linearer Kanal mit hohem Live-Anteil, Sport, Shows. Und da sehen wir doch die Stärke des klassischen Broadcast-Übertragungsweges gegeben". Er will aber nicht ausschließen, "dass in der Zukunft im Bereich Mediatheken und Live-streaming auch Stufen erfolgen". Geplant sei das im Moment aber nicht.