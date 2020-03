Geschäfte müssen vorübergehend schließen, Zulieferbetriebe fahren ihre Produktion herunter, die Konsequenzen werden auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu tragen haben. An diesem Mittwoch hat die Bundesagentur für Arbeit nun den Publikumsverkehr eingestellt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur noch telefonisch, per E-Mail oder Fax erreichbar.

Die gute Nachricht: Nach Auskunft der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg soll ausreichend Personal zur Verfügung stehen, um Anträge zu bearbeiten. Doch vielen Kundinnen und Kunden der Jobcenter werden am ersten Tag schon festgestellt haben, dass es schwer ist, jemanden zu erreichen. Der Grund: Die Leitungen sind überlastet. Homeoffice, Homeschooling stellen auch die Provider vor neue Aufgaben, das Gesprächsaufkommen und der Datenverkehr nehmen zu, die Netze geraten unter Druck. Das merkt auch, wer die Jobcenter erreichen will, die extra zusätzliche Rufnummern eingerichtet haben.

Wer arbeitslos wird, der könne dies telefonisch oder digital melden und Leistungen beantragen. Selbiges gilt auch für all jene, die auf Grundsicherung angewiesen seien. Wer erstmalig die Grundsicherung beantragt, kann dies auch formlos per E-Mail oder Brief tun und diesen einfach in den Hausbriefkasten der jeweiligen Dienststelle werfen.

Wichtig: Alle bislang verabredeten Termine entfallen. Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger sollen sich wegen bereits abgesprochener Termine nicht extra an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden, damit soll Überlastungen vorgebeugt werden. Deshalb muss auch niemand Angst vor Restriktionen haben. Die dringliche Bitte lautet deshalb: "Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststelle." Dazu gehört auch, dass Fristen für Leistungsfragen vorerst ausgesetzt sind, die Agentur will sich bei ihren Kundinnen und Kunden melden sich, wenn sich die Regelungen ändern.