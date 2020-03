Die verschärften Quarantäne-Bestimmungen für polnische Pendler sollen am Freitag noch nicht greifen. Darauf hat der Landesverband des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes (LBBV) auf Nachfrage hingewiesen.

Polnische Angestellte bei deutschen Unternehmen können am Donnerstagabend noch einmal ungehindert nach Polen zurückkehren. Grund: Die verschärften Regeln für Pendler treten erst Mitternacht in Kraft. Freitagmorgen können die Pendler dann noch einmal auf Arbeit erscheinen. Sie müssen sich dann aber entscheiden, ob sie zu Hause 14 Tage in Quarantäne begeben oder bleiben, um ab Montag weiterarbeiten zu können.

Viele Unternehmen suchen derzeit nach Lösungen und wollen ihre Angestellten zum Beispiel in Hotels unterbringen. Die Landesregierung hat dafür finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) sind 25.000 Pendler von den verschärften Regeln betroffen.