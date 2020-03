Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen will einen Hilfsfonds einrichten, mit dem Mietern geholfen werden soll, die aufgrund der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten. Am Mittwoch kündigte das Unternehmen an, dass 30 Millionen Euro bereitgestellt werden sollen, "um insbesondere betroffenen Gewerbe- und Wohnungsmietern sowie Handwerks- und kleineren Dienstleistungsunternehmen unbürokratisch zu helfen".

Finanzieren sollen den Hilfsfonds die Aktionäre, indem sie eine geringere Dividende akzeptieren. "Zur Finanzierung des Hilfsfonds haben Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung eine auf 90 Cents je Aktie reduzierte Dividende vorzuschlagen", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Die Entscheidung soll als am 5. Juni in Frankfurt am Main gefällt werden.