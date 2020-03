Einen entsprechenden Antrag auf die Befreiung von der Betriebspflicht für Tegel will Flughafengeschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup am Montag vorlegen. Demnach soll der Flugbetrieb in Tegel für zunächst zwei Monate eingestellt und der verbleibende Luftverkehr in Schönefeld gebündelt werden. Durch die Maßnahme könnte die ohnehin klamme Flughafengesellschaft rund sechs Millionen Euro monatliche Betriebskosten für Tegel sparen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat bereits Widerstand gegen die zeitweise Schließung Tegels angekündigt. Er hielte es für einen fatalen Fehler, einen der beiden Hauptstadt-Flughäfen zu schließen, die stabile Grundversorgung müsse gerade in Zeiten der Krise erhalten bleiben, so Scheuer.

Der "Tagesspiegel" hatte noch am Sonntagabend über eine anderslautende Einigung berichtet. Demnach sollen Berlin, Brandenburg und der Bund vereinbart haben, den Flughafen Tegel weiter offen zu halten. Der Zeitung zufolge wurden am Sonntag an den beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zusammen 2.500 Passagiere abgefertigt. Sonst seien es allein in Tegel an einem Tag zwischen 55.000 und 75.000 Fluggäste. Wegen der Corona-Krise haben beide Flughäfen ihren Betrieb reduziert und Terminals geschlossen.