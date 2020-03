Berliner Flughäfen schicken Beschäftigte in Kurzarbeit

Nach dem Einbruch der Passagierzahlen in der Corona-Krise schickt die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg ihre 2.200 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die kürzere Arbeitszeit solle Entlassungen vermeiden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Flughafengesellschaft werde das gesetzliche Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettoentgelts aufstocken, bei Alleinerziehenden auf 90 Prozent.