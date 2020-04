Seit der Finanzkrise steigt die Zahl der Beschäftigten, in Berlin und in Brandenburg ging es aufwärts. Bis die Corona-Krise kam. Unüberschaubar viele Arbeitsplätze sind schon verloren oder gefährdet. Besonders stark betroffen ist Berlin. Von Vanessa Klüber

Seit der Finanzkrise gibt es ständig Erfolgsmeldungen: Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland wächst und wächst. Seit 2008 ging es mit der Wirtschaft kontinuierlich bergauf. "Hier ist wirklich die Post abgegangen", so formuliert es Doris Wiethölter. Sie beobachtet die Situation am Arbeitsmarkt und forscht beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für Berlin und Brandenburg. Gute 14 Prozent ging es demnach in Brandenburg aufwärts, und sensationelle 40 Prozent in Berlin bei durchschnittlich 20 Prozent mehr Beschäftigten in ganz Deutschland.

Jetzt, in der Corona-Krise, bricht der deutsche Arbeitsmarkt ein. Und bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten trifft es Berlin besonders schlimm – was an der wirtschaftlichen Struktur und der Struktur der Erwerbstätigen des Landes liegt.