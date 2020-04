Öffentliche Bäder in Berlin werden auch in den kommenden Wochen geschlossen bleiben. Der auch für den Sport und die Berliner Bäderbetriebe zuständige Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses, er gehe davon aus, "dass Schwimmbäder mindestens bis in den Sommer hinein nicht geöffnet werden können". Damit ist eine zeitnahe Wiedereröffnung der Schwimmhallen ebenso vom Tisch wie ein baldiger Start der Saison in den Frei- und Sommerbädern der Hauptstadt.

Die Berliner Bäderbetriebe hatten am Wochenende darüber informiert, für eine Öffnung der Sommerbäder mehrere Konzepte erarbeitet zu haben. Entscheidend sei, welche Verordnung der Senat Mitte Mai erlassen werde, sagte der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, Matthias Oloew. Knackpunkt sei dabei das Abstandsgebot und wie man dieses durchsetzen könne. "In ein Freibad strömen pro Tag mehr als 1.000 Menschen", so Oloew. Das seien aufgrund der aktuellen Infektionsgefahren zu viele. Ein Punkt allerdings spreche klar für die Bäder: "Das Wasser ist chloriert, das tötet Viren ab."

In den Konzepten für den Betrieb spielten die Zahl und die Nähe der Badegäste zueinander die größte Rolle, sagt Oloew. So müssten Warteschlangen vermieden werden. Online buchbare Tickets mit festgelegten Zeiten für den Zugang seien eine Idee. Doch für viele Gäste sei es bislang üblich, den ganzen Tag im Freibad zu verbringen. Die Suche nach den besten Lösungen für möglichst viele Besucher laufe nun. Zu beachten für die Öffnung ist nach Angaben der Bäderbetriebe ganz besonders der Betrieb der Toilettenanlagen und die neuen Auflagen dafür.



Oloew sieht in einer möglicherweise dauerhaften Schließung der Bäder auch eine große Gefahr: Wenn der Senat die Bäderschließung für den Sommer verfüge, strömten die Berliner noch stärker und dann natürlich weniger kontrolliert an die Badeseen, denkt er. Noch gibt es dort keine Verbote an den Seen. Doch bei einem Massenansturm in einem heißen Sommer sei dies denkbar.