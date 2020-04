Angesichts der Corona-Pandemie kommen die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur nicht überraschend: Im April sind die Erwerbslosenzahlen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg deutlich gestiegen - auf zweistellige Prozentwerte.

Auch in Brandenburg stieg die Zahl der Arbeitslosen, allerdings deutlich geringer als in Berlin. Hier waren im April 83.140 Menschen ohne Job, das sind zehn Prozent mehr als im März und 8,4 Prozent mehr als im April 2019. Die Arbeitslosenquote stieg in Berlin im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf jetzt 9,3 Prozent. In Brandenburg liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 6,2 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im April 2019.

Die Corona-Krise schlägt voll auf die Arbeitsmärkte in Berlin und Brandenburg durch. In der Hauptstadt waren im ablaufenden April 182.618 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das sind 18,4 Prozent mehr als im März und 22,7 Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Die Vollbremsung in weiten Teilen der Wirtschaft spiegelt sich auch in einer sprunghaften Zunahme der Kurzarbeit wider, dabei vor allem in den Branchen Gastronomie und Einzelhandel in beiden Ländern. In Berlin haben wegen der Corona-Pandemie im März und im April 2020 insgesamt 32.201 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 32 Unternehmen.

In Berlin meldeten sich vor allem aus den Bereichen Dienstleistungen, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerwirtschaft deutlich mehr Menschen arbeitslos. In Brandenburg betraf es insbesondere Dienstleistungsbereiche und Gastgewerbe sowie Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kraftfahrzeugen.

In Brandenburg zeigten in den Monaten März und April dieses Jahres 21.584 Unternehmen Kurzarbeit an. Im Vorjahreszeitraum waren es 37 Unternehmen mit 755 Personen. Insgesamt sind in Berlin und Brandenburg derzeit 546.697 Menschen von Kurzarbeit betroffen. Im März und April des Vorjahres waren es in beiden Bundesländern insgesamt nur 1.515 Menschen. Kurzarbeit ist das wichtigste Instrument, um Kündigungen zu vermeiden und die Fach-und Arbeitskräfte in den Unternehmen zu halten.



Die jetzt starke Nutzung der Kurzarbeit habe Schlimmeres am Arbeitsmarkt verhindert, betonte Bernd Becking, Geschäftsführer der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der Zahlen. Gleichwohl sei die Region "von der Corona-Krise hart getroffen", so Becking. "Die Unternehmen in beiden Ländern handeln verantwortungsbewusst. Wir müssen damit rechnen, dass die angespannte Situation mittelfristig anhält."