In vielen systemrelevanten Berufsgruppen werden Gehälter gezahlt, die deutlich unter dem Durchschnitt der Berliner und Brandenburger Gesamtwirtschaft liegen. Das geht aus Zahlen des regionalen Amts für Statistik hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach sind besonders Beschäftigte in Altenheimen, im Lebensmitteleinzelhandel und im Bereich der Wach- und Sicherheitsdienste von vergleichsweise niedrigen Löhnen betroffen.

Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst ohne Sonderzahlungen für Vollzeitbeschäftigte im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich lag 2019 in Berlin bei 4.047 Euro und in Brandenburg bei 3.321 Euro, so das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Im Vergleich dazu erhalten Vollzeitbeschäftigte im privaten Wach- und Sicherheitsdienst im Schnitt in Berlin 41 Prozent und in Brandenburg 34 Prozent weniger. Im Lebensmitteleinzelhandel verdienen Vollzeitkräfte in Berlin um 36 Prozent und in Brandenburg um 41 Prozent weniger als der Durchschnitt. Post- und Kurierdienstmitarbeiter bekommen in Berlin 25 Prozent und in Brandenburg 16 Prozent weniger.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Vollzeitbeschäftigten in Altenheimen. Deren Bruttomonatsverdienste lagen in Berlin um 11 Prozent und in Brandenburg um 8 Prozent unter dem Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten.

In einigen systemrelevanten Berufen wird aber auch überdurchschnittlich verdient, dabei vor allem bei Beschäftigten in Krankenhäusern. Hier lagen die Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlung für Vollzeitbeschäftigte im Schnitt in Berlin bei 5.095 Euro und in Brandenburg bei 4.690 EUR. Allerdings ist dabei die Spanne zwischen Ärzten und Krankenpflegern besonders groß, betonen die Statistiker. Das zeigen auch die beiden folgenden Grafiken, die zunächst die Verdienste von Fachkräften und darauf folgend die Gehälter leitender Fachkräfte aufzeigen.