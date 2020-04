dpa/Kay Nietfeld Audio: Inforadio | 29.04.2020 | Jörg Steinbach im Interview | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Branche protestiert vor dem Kanzleramt - Minister Steinbach will Brandenburgs Tourismus helfen

29.04.20 | 07:27

Keine Buchungen, keine Einnahmen: Für die Tourismusbranche ist die Corona-Pandemie eine einzige Katastrophe. Am Mittwoch wollen Reisebüroinhaber in Berlin auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen. Für Betroffene in Brandenburg kündigt Minister Steinbach Hilfe an.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat Landeshilfen für Tourismusunternehmen in Aussicht gestellt. Im Inforadio des rbb signalisierte er am Mittwoch seine Hilfsbereitschaft: "Uns beschäftigt im Moment, wie retten wir diese Branche über diese Zeit, so dass sie wirtschaftlich am Leben bleibt. Denn im Augenblick ist die Situation komplett null." Die möglicherweise größeren Touristenströme im Sommer bezeichnete Steinbach als Chance: "Da heissen wir jeden willkommen. Trotzdem wird diese Einladung mit Einschränkungen verbunden sein." Der Zugang zu Badeseen beispielsweise könne eingeschränkt werden: "Dass sie total gesperrt werden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber, dass man versucht, die Mengen zu steuern und die Zugangswege zu kontrollieren, um die Belastung an den Seen in den Griff zu bekommen." Er sei aber optimistisch.



Reisebüroinhaber demonstrieren vor dem Kanzleramt

Mehrere Inhaber von Reisebüros wollen am Mittwoch derweil in Berlin für Staatshilfen demonstrieren. Unter dem Motto "Reisebüros in Not, uns droht der Tod", wollen sie am Mittag (12 Uhr) vor dem Bundeskanzleramt ihrer Forderung nach einem Rettungsschirm Nachdruck verleihen. Nach Polizeiangaben sind 20 Demonstranten angemeldet - sie müssen die wegen der Corona-Krise geltenden Mindestabstände einhalten. Die Reisebüros fordern eine nicht rückzahlbare finanzielle Soforthilfe für die touristischen Unternehmen. Die Branche mit drei Millionen Beschäftigten, 15.000 Unternehmen und 290 Milliarden Euro Jahresumsatz werde von der Politik bisher im Stich gelassen, so die Veranstalter.

