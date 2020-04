Roland Rötinger Berlin Freitag, 24.04.2020 | 01:14 Uhr

Das werden die ganz großen Verlierer sein. In fast allen Bezirken ist die Infizierten-Zahl zweistellig gestiegen! Wenn das so weiter geht, dann müssen bald einzelne Bezirke abgeriegelt werden. In Mitte ist die 1000 nächste Woche erreicht. Dann fehlen aber immer noch 1 Million Touristen, für den Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt kommen wieder die Mathematiker, mit Verdoppelungsrate, Genesene, Grundrechte, aber in Holland usw. Schon wieder ein Krankenhaus in Potsdam verseucht, hat ja nichts mit Berlin zu tun.