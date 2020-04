Was Marktstände anbieten müssen, um jetzt öffnen zu dürfen

Verkaufsverbote wegen Corona in Berlin

Keks-Ausstechformen sind nicht lebensnotwendig: Zu diesem Schluss ist das Verwaltungsgericht Berlin am Freitag gekommen und hat deshalb den Eilantrag eines Markthändlers zurückgewiesen.

Damit widerspricht das Angebot der Berliner Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vom 22. März [berlin.de]. Diese gestattet nur den Verkauf lebensnotwendiger und schwer verzichtbarer Waren wie Lebensmittel oder Kosmetik.

Berliner Markthändler müssen an ihren Ständen zu über 50 Prozent solche lebensnotwendige Ware anbieten, um in der Corona-Krise weiter verkaufen zu dürfen. Diese Entscheidung teilte das Gericht am Montag mit.