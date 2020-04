Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise ihren reduzierten Flugplan um zwei Wochen verlängert. Fast alle Flüge aus dem regulären Plan seien bis zum 3. Mai annulliert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Während dieser Zeit bietet die Lufthansa pro Woche noch 18 Interkontinentalflüge von und nach Frankfurt sowie 50 tägliche Verbindungen zwischen deutschen und anderen europäischen Städten an. Dies entspricht etwa fünf Prozent der üblichen Leistung. Die Lufthansa-Tochter Swiss bietet zudem noch drei Flüge pro Woche zum Flughafen Newark bei New York an.