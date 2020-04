B.N. Berin Donnerstag, 09.04.2020 | 20:48 Uhr

Für alle Krankenhausbeschäftigten???

So langsam platzt mir echt die Hutschnur!!! Arbeiten jetzt etwa ALLE auf der Intensivstation? So wie berichtet wird, gibt es eine sehr hohe Anzahl freier Betten und auf anderen Stationen ist momentan aufgrund von OP-Verschiebungen und Aufnahmestop ziemlich wenig los. Was also bitte für eine Belastung???

Gebt das Geld lieber den ambulanten Arztpraxen, die aufgrund der fragwürdigen Maßnahmen viel mehr leiden als Krankenhäuser! Auch dort fehlt es an Schutzbekleidung! Woher bitte wusste man, dass der Zuschlag bis Juni gezahlt wird? Also steht insgeheim doch schon fest, wie lange die Maßnahmen dauern! Für mich stinkt das Ganze bis zum Himmel und ich wette, mein Kommentar wird hier nicht veröffentlicht!