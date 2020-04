Geschäfte in Berlin und Brandenburg dürfen jetzt wieder öffnen

Auf den Berliner und Brandenburger Einkaufsstraßen ist am Mittwoch ein wenig Normalität zurückgekehrt: Viele Geschäfte durften öffnen, mussten sich allerdings an Regeln halten. Restaurants und Cafés bleiben derweil geschlossen, was dort großes Unbehagen auslöst.