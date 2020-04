Bild: imago images / Westend61

Luxusapartments auf dem Markt - Corona-Quarantäne auf die luxuriöse Art

22.04.20 | 06:06 Uhr

Die Corona-Zeit zu überstehen, fällt vielen nicht leicht: eingepfercht mit der Familie in einer kleinen Wohnung oder mit anstrengenden WG-Mitbewohnern. Wer es sich leisten kann, mietet sich einfach in edle Apartments mit Rundum-Service ein. Von Sabine Prieß

Dass Corona-Quarantäne oder Homeoffice-Bemühungen, insbesondere mit kleineren Kindern im Haushalt, keine Entspannungsübungen sind, ist hinlänglich bekannt und beschrieben. Vor allem Ottonormalverdiener, der schon vor Corona keinen Ersatz für die zu eng gewordene Nordseiten-Wohnung gefunden hat, quält sich. Dazu kommen: Putzen, regelmäßiges Einkaufen, Essenkochen, Kinderbetreuung und Bespaßungsprogramm. Für Menschen mit gut gefülltem Geldbeutel kann die Situation jedoch ganz anders aussehen - indem sie sich einfach in andere Verhältnisse einmieten. "Wählen Sie Ihre Traumwohnung und einen Service, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Wir glauben, dass eine Quarantäne-Wohnung einen passenden Service bieten sollte", heißt es beispielsweise beim Apartment-Vermieter White-Apartment mit Sitz in Berlin, der nach eigenen Angaben sonst meist an Expats aus aller Welt vermietet. Wem es finanziell - und moralisch - möglich ist, kann den Rest der Familie also zu Hause lassen und sich in eine äußerst komfortable Wellness-Situation begeben. Und hat dabei auch noch quasi freie Auswahl: Denn die meisten ihrer Wohnungen stünden zurzeit sowieso leer, sagte Annemie Renker von White-Apartment rbb|24. Deshalb wolle das Unternehmen versuchen, sie so zu vermieten.

Die Apartments sind exquisit ausgestattet

Bodentiefe Fenster, gedämpftes Licht und stylisches Interior in bester Berliner Lage, dazu 24-Stunden-Service für Essenslieferungen, sowie Putzservice: Die Wohnmöglichkeiten bieten enormen Luxus - und das mitten in der Corona-Krise, in der touristische Übernachtungsangebote, so die Covid-19-Verordnung des Senats, nicht erlaubt sind. Aber Sightseeing wollen diese Gäste ja hoffentlich auch nicht betreiben. Auch Anbieter anderer Plattformen werben durchdesinfizierten und exquisit ausgestatteten Apartments mit W-Lan. Neben Essensversorgung und Putzdiensten wird sogar rund um die Uhr-Bekümmerung angeboten. Das Ganze gibt es angeblich zu Sonderpreisen - so seien die Apartments günstiger als eine Lösung im Hotel, heißt es. In letztere kann sich der ruhesuchende Arbeitsnehmer im Regelfall von 9 bis 17 Uhr in ein Zimmer einmieten und zahlt Raummieten von 40 bis 60 Euro täglich [berlin.de]. Ob sich die Hotelbesitzer mit dem Senat abgestimmt haben, unter genau welchen Bedingungen eine solche Vermietung stattfinden darf, und ob oder wie kontrolliert wird, konnte in einem Telefonat mit dem Sprecher der Senatskanzlei Berlin, Jan Mieth, am Montag nicht geklärt werden. Eine schriftlich formulierte Anfrage müsse an unterschiedliche Stellen im Senat weitergereicht werden. Eine Antwort liegt rbb|24 bislang nicht vor.

White-Apartments bietet auf seiner Website eine Einraumwohnung in Pankow für 1.200 Euro im Monat an, zwei Zimmer in Kreuzberg sind für 1.900 Euro zu haben, eine Dreiraumwohnung am Tiergarten gibt es für 2.900 Euro. Das seien aber noch die Vor-Corona-Preise, betont Annemie Renker. Die Angebote für Home-Office-Suchende oder Quarantäne-Mieter würden deutlich darunter liegen. Sie würden im Einzelfall mit den Vermietern abgesprochen. "Bisher haben wir aber gar keine Nachfrage." Es gehe auch nicht nur um Profit, sagt Renker: Man könne sich auch vorstellen, Wohnungen beispielsweise für Nachbarn für sehr kleines Geld oder möglicherweise unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Nach oben keine Grenzen

Die Ferienwohnungs-Vermittlungs-Plattform Airbnb indes hat mit dem Beginn der Corona-Krise erlassen, dass sämtliche Unterkünfte Buchungen bei voller Rückerstattung storniert werden können. Außerdem versucht das Unternehmen nach eigenen Angaben, einer gewissen Anzahl medizinischer Fachkräfte und Helfern "sichere" Unterkünfte zu vermitteln. Auf seiner Website weist Airbnb seine Gastgeber explizit auch darauf hin, ihre Angebote den Zeichen der Zeit anzupassen und sie für Home-Office- oder Quarantäne-Kandidaten zu optimieren - möglichst gut sichtbar schon im Titel. Schlagworte wie Coronavirus oder Quarantäne dürften dort allerdings nicht vorkommen, heißt es. Dass schicke Ferienwohnungen zu Coronazeiten Ruhepole für gestresste Menschen sein sollen, ist übrigens keineswegs nur ein deutscher Trend. Die "New York Times" [nytimes.com] berichtete über lauschige ländliche Zufluchtsorte in den USA - mit Whirlpool und Sauna im Angebot. So könne man das Virus aussitzen, heiße es in den entsprechenden Anzeigen. Die Zeitung hat auch herausgefunden, wo der Gipfel der Luxus-Quarantäne liegt: in der Schweiz. Dort gebe es ein Unternehmen, dass für 5.000 Dollar (etwa 4.601 Euro) pro Tag neben absolutem Luxuswohnen einen Rundum-Gesundheitsservice inklusive Corona-Test anbietet. Und in Japan, das berichtete "Deutschlandfunk" [deutschlandfunk.de] in der vergangenen Woche, ist man noch einen Schritt weiter. Dort gibt es sogar möblierte Apartments als zeitweise Zuflucht und Rückzugsort zur Vermeidung von "Corona-Scheidungen". Scheidungsberatung inklusive.