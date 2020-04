Paketzusteller dürfen ihre Mitarbeiter auch in der Corona-Krise nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in mehreren Eilverfahren entschieden. In einer Mitteilung vom Dienstag hieß es, mehrere private Paketdienste hätten für die Osterfeiertage eine Ausnahme des im Arbeitszeitgesetz geregelten Beschäftigungsverbots für Sonn- und Feiertage erwirken wollen.

Zur Begründung führten sie in ihren Eilanträgen das aktuell erhöhte Paketaufkommen und den hohen Krankenstand an. Ohne Ausnahme trete ein Rückstau unerledigter Zustellungen ein, der nicht zeitnah abgebaut werden könne, hieß es weiter.