Fatem Deutschland/U.S.A. Montag, 27.04.2020 | 16:23 Uhr

Es gehoeren immer ZWEI DAZU - der Betrueger und EINER der DARAUF REINFAELLT !? Eigentlich genuegt bei kritsch-denkenden Mitbuergern der GESUNDE MENSCHEN- VERSTAND um dieses perfide Spiel von KRIMINELLER PROFIT-GIER und , schlicht gesagt " VERAR..........E" richtig einzuschaetzen - oder? Ausserdem moechten wir von dem ueblichen "DEUTSCHEN-TRUMP-BASHING-VIRUS" das schon lange hier grassiert,verschont werden, dies ist 1. nicht der Schwerpunkt dieses Artikels und 2. gibt es in unserem Gastland viele Buerger, die KEINE FANS DES AMTIERENDEN PRAESIDENTEN sind und alle Aktionen kritisch ( und meistens fassungslos) analysieren ! GET IT? Have a nice, healty day, always!