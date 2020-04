Ute Weinberger Düsseldorf Mittwoch, 29.04.2020 | 11:09 Uhr

So eindeutig ist das nicht. In Hamburg, Baden-Württemberg, Thüringen ist das Unternehmereinkommen in der Förderung mit drin u. war ja anfangs auch in NRW so

angedacht u. dann zurückgenommen worden. Der Verweis auf andere Länder bringt

den Soloselbständigen nichts, die hier in Deutschland schauen müssen, wie sie über

die Runden kommen.