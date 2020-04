Der Geschäftsführer von "VisitBerlin", Burkhard Kieker, hat ein Konjunkturprogramm für die Tourismusbranche in der Hauptstadt gefordert.

Angesichts der Corona-Krise und der ausbleibenden Gäste seien viele Unternehmen verzweifelt, sagte Kieker am Montagabend in der rbb-Abendschau. Der Tourismus sei der wichtigste Wirtschaftsfaktor Berlins, 250.000 Menschen seien von ihm abhängig. Sollten Berlin-Besucher weiter fernbleiben, "geht das nicht mehr lange gut", so Kieker.

Er hoffe, dass man die Branche "mit Vernunft" langsam wieder hochfahre. Nach dem Ende der Einschränkungen sollte sich der Berlin-Tourismus wegen der unsicheren internationalen Flugverbindungen zunächst auf Gäste aus Deutschland konzentrieren.

Sendung: Abendschau, 13.04.2020, 19:30 Uhr