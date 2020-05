Einen weiteren Milliardenkredit will das Land Berlin für mittelständische Unternehmen und Familien aufnehmen. Der Finanzsenator sagte am Dienstag auch Solo-Selbständigen weitere Hilfen zu - und plant damit, noch mehr Schulden zu machen, als bisher geplant.

Als Folge der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Shutdowns werden in diesem Jahr rund drei Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen erwartet. Auch für die Folgejahre sieht es nicht viel besser aus.

Die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen wollen mit einem weiteren 500-Millionen-Euro-Paket mittelständische Unternehmen und Familien unterstützen. Nach Informationen des rbb planen die Fraktionen dazu die Aufnahme von 6 Milliarden Euro Krediten. Finanzsenator Kollatz, SPD, hat bislang mit einer Milliarde weniger kalkuliert. Noch vor zwei Wochen ging Kollatz von einer Neuverschuldung in Höhe von zehn Milliarden Euro aus.



Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will die Neuverschuldung so gering wie möglich halten und plant daher auch Einsparungen. Dagegen regt sich Widerstand aus der eigenen Fraktion, aber auch bei den Koalitionspartnern Linke und Grüne.