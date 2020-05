Fast alle Berliner halten sich an Maskenpflicht in Geschäften

Die Kunden in den Berliner Geschäften halten sich nach Angaben des Handelsverbands Berlin-Brandenburg nahezu ausnahmslos an die Maskenpflicht. Mehr als 95 Prozent der Kunden trügen eine Maske, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Nils Busch-Petersen, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Innerhalb kürzester Zeit hätten die Menschen die Corona-Regeln verinnerlicht, obwohl diese die Einkaufslaune dämpften und das allgemeine Wohlbefinden senkten.



Seit vergangenem Mittwoch müssen die Menschen in Berlin beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um die Übertragung des Coronavirus einzudämmen. Die Pflicht gilt auch im öffentlichen Nahverkehr.