Bierabsatz gesunken - nur nicht in Berlin und Brandenburg

Der Bierabsatz in Deutschland ist in den ersten vier Monaten des Jahres um 6,2 Prozent zurückgegangen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlicht hat [destatis.de]. Die einzige Ausnahme bildet die Region Berlin/Brandenburg, wo der Bierkonsum um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg. Die beiden Bundesländer werden nicht getrennt aufgeführt.