Zum Pfingstwochenende hin öffnen wieder einzelne Jugendherbergen in Brandenburg. Den Anfang machen am 29. Mai die Häuser in Potsdam, in Wandlitz, die Bremsdorfer Mühle im Osten Brandenburgs sowie die Jugendherbergen Köthener See und Lübben im Spreewald.

Gleichzeitig betonte er, nur diese fünf der insgesamt 19 Herbergen in Berlin und Brandenburg könnten diese Regeln tatsächlich einhalten. Die Jugendherbergen in der Region seien grundsätzlich akut in ihrer Existenz bedroht, auch weil Klassenfahrten und Schulausflüge in ganz Deutschland nach wie vor verboten seien: "Nur etwa bis September reichen die Mittel noch", so Hirschberg. "Ohne staatliche Hilfe gehen wir den Bach runter."

Die Gäste werden laut Hirschberg vorab über die Hygiene- und Abstandsregeln informiert, Abstandsmarkierungen und Desinfektionsmittelspender wurden angebracht. Statt dem üblichen Frühstücksbuffet soll das Essen einzeln ausgegeben werden - wofür mehr Personal eingesetzt werden muss. Die rund 200 Mitarbeiter der Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg seien derzeit in Kurzarbeit, so der Verbandssprecher.

Unterkünfte mit Mehrbettzimmern, Gemeinschaftsduschen oder zu kleinen Essenssälen könnten noch nicht öffnen, so Hirschberg. So bleiben auch die Berliner Häuser noch geschlossen. Insgesamt entgingen dem Verband den Angaben zufolge seit dem 18. März rund 6,2 Millionen Euro Umsatz, 180.000 Übernachtungen fielen weg.