Nach den Corona-Ausbrüchen auf Schlachthöfen in zwei Bundesländern soll nun auch in Brandenburg in ähnlichen Unternehmen stärker kontrolliert werden.

Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, hat es in den großen Schlachtbetrieben in Niederlehme, Perleberg und Storkow bisher keine Corona-Fälle gegeben. Vor Ort in den Unternehmen sollten nun die Arbeitsschutzmaßnahmen begutachtet werden, hieß es in Potsdam.