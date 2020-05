Angesichts der bevorstehenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Hotels und Restaurants hat der Berliner Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zahlreiche Vorschläge für Hygienemaßnahmen erarbeitet und dem Senat übermittelt.

So könne etwa in Restaurants unter anderem die Aufenthaltsdauer für Gäste beschränkt werden, heißt es in den Unterlagen, die der Verband als Checkliste für Unternehmen online gestellt hat [dehoga-berlin.de]. Vorgeschlagen werden zwei Stunden. Anstelle von Speisekarten zum Blättern könnten die Betriebe sie digital zum Download anbieten, so dass die Kunden sich ein Gericht auf dem Handy aussuchen könnten.