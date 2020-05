Am Freitag dürfen in Berlin die Gaststätten wieder öffnen - unter strengen Hygieneregeln. Der Branchenverband Dehoga warnt: Eine neue Infektionswelle mit erneuten Schließungen würde für viele Betriebe das Ende bedeuten.

Der Berliner Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat Gastwirte und Gäste zur strengen Einhaltung der Hygieneregeln in den bald wieder öffnenden Restaurants aufgerufen. "Es wäre eine absolute Katastrophe, wenn die Infektionszahlen in zwei Wochen wieder steigen und die Branche erneut runter gefahren würde", sagte der Hauptgeschäftsführer des Dehoga-Landesverbands, Thomas Lengfelder, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Erneute Soforthilfen vom Staat werde es dann kaum geben. Für viele Betriebe würde dies das Ende bedeuten.