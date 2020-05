Um Klein- und Solounternehmer in der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Investitionsbank Berlin bislang fast 1,8 Milliarden Euro Soforthilfen ausgezahlt. Doch so manche Finanzspritze fiel zu hoch aus. Nun erstatten Tausende Antragsteller Geld zurück. Von Sebastian Schöbel

Die IBB nimmt damit Bezug auf Medienberichte über Einzelfälle, in denen sich Unternehmer über zu viel gezahlte Soforthilfe gewundert hatten. Die Anträge auf Fördergelder bieten mehrere Auszahlungsstufen und sind mit Bundesmitteln kombinierbar.

Die IBB wies die Kritik zurück. "Wir gehen allen Hinweisen nach – auch denen nach Clan-Kriminalität – und sehen bisher keine flächendeckenden organisierten Betrugsversuche aus diesem Milieu", sagte ein Sprecher der Bank auf Nachfrage des rbb. Zudem würden Anträge inzwischen noch genauer überprüft und jeder Soforthilfe-Empfänger mit dem Finanzamt abgeglichen. In 220 Fällen laufen zudem bereits Ermittlungen wegen Betrugsverdacht.

Die finanzpolitische Sprecherin der Berliner AfD-Fraktion, Kristin Brinker, warf der IBB vor, es habe "keine Plausibilitätsprüfung stattgefunden", damit sei "Kriminellen Tür und Tor geöffnet" worden. Zudem seien lediglich die IBAN und die Steuer-ID der Antragsteller geprüft worden. Nun führe die IBB im Nachgang lediglich Stichproben durch. "Wieviel tatsächlich dann wieder zurückzuholen ist, bleibt fraglich", so Brinker.

Bislang hat die Investitionsbank Berlin nach eigenen Angaben rund 207.000 Anträge final bearbeitet und gut 1,76 Milliarden Euro ausgezahlt – das meiste davon an Kleinunternehmer mit bis zu fünf Angestellten. Weitere 7.000 Anträge warten derzeit auf Bearbeitung. Im Durchschnitt erhielten die Antragsteller 8.502 Euro, so die IBB.

Inzwischen hat Berlin auch an anderer Stelle in Corona-Hilfspaket aufgelegt: Am 11. Mai startet das neue Soforthilfe-Programm für Kultur- und Medienunternehmen.