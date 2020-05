Thomas Berlin Mittwoch, 13.05.2020 | 16:47 Uhr

Ich kann die Sorgen der Branche und bei den Betroffenen sicherlich verstehen, aber sind die Reisebüros, auch völlig unabhängig von der aktuellen Corona-Situation, nicht ohnehin eine aussterbende Art?

In Zeiten der flächendeckenden Internetnutzung mit all den Möglichkeiten und Angeboten muss man doch nicht mehr in ein Reisebüro um einen Urlaub zu buchen.

Auch Videotheken sind mittlerweile kein Geschäftsmodell mehr...