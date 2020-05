Mehr Mütter arbeiten - in Ostdeutschland oft in Vollzeit

Der Anteil arbeitender Mütter in Deutschland ist deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, erhöhte sich der Anteil der Mütter, die in einer Partnerschaft und mit mindestens einem Schulkind zusammenleben und die zugleich erwerbstätig sind, zwischen 2008 und 2018 von gut zwei Dritteln (69 Prozent) auf mehr als drei Viertel (78 Prozent). Etwa ein Viertel dieser Mütter arbeitet dabei in Vollzeit, wobei der Anteil der vollzeitbeschäftigten Frauen in Ostdeutschland deutlich höher ist.