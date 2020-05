Der Berliner Mieterverei befürchtet, dass viele Berliner in den nächsten Monaten wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben werden, ihre Miete zu bezahlen. Seit Monatsbeginn gibt es bei dem Verein mehr Anfragen von Mietern, bei denen in Folge von Kurzarbeit das Geld knapp wird.



Geschäftsführer Reiner Wild sprach am Samstag von einer neuen Entwicklung, weil es im März und April noch keine größeren Schwierigkeiten gegeben hatte: "Die wirklich harte Zeit kommt jetzt." Bislang habe es in der Beratung des Vereins weniger als 1.000 Meldungen von Mietern mit Zahlungsproblemen in der Corona-Krise. Pro Jahr beantwortet der Mieterverein im Schnitt 90.000 Anfragen.