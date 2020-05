Inhaber von Reisebüros und mittelständische Reiseveranstalter demonstrieren am Mittwoch in zahlreichen deutschen Städten für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise. Aufgerufen dazu hat die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen.

Mit anderen Verbänden fordert sie einen Sonderfonds des Bundes, um die Rückzahlungen für stornierte Reisen abzuwickeln. Damit sollen die Arbeitsplätze in den Reisebüros und bei den Veranstaltern gesichert werden. Weil Reisen aufgrund des Kampfs gegen das Coronavirus stark eingeschränkt sind, haben viele Kunden ihre Urlaubsfahrten storniert.