Corona-Krise trifft Tourismus in Berlin und Brandenburg schwer

Die Corona-Krise sorgte im März 2020 für einen enormen Einbruch der Gäste- und Übernachtungszahlen in Berlin und Brandenburg. Nun erwartet die Branche in beiden Ländern, dass der Tourismus ab Ende des Monats schnell wieder anläuft.

Die Zahl der Übernachtungen in Berliner und Brandenburger Hotels und Herbergen ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat dramatisch gesunken. Mit rund 907.000 Übernachtungen meldeten die Beherbergungsbetriebe Berlins im März nur ein Drittel der Übernachtungen des Vorjahresmonats. In Brandeburg waren es mit rund 475.000 Übernachtungen nur etwa die Hälfte, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte.