Von Lockerungen kann das Gastgewerbe in der Corona-Krise bislang nur träumen. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Restaurants sind geschlossen. Die Lage der Branche ist auch in Brandenburg prekär. Von Karsten Zummack

"Eine tolle Idee", freut sich Peter. Der Stahnsdorfer steht mit Mundschutz vor einer kleinen Fensterluke von "Kades Restaurant am Pfingstberg". Eine Plexiglasscheibe sichert den nötigen Abstand zum Personal. Peter hat zwei Portionen Rinderroulade mit Kartoffelklößen bestellt. Die Gerichte bekommt er in Schaumstoffbehältern zum Mitnehmen. Die Corona-Krise hat den Gastronomie-Alltag gründlich verändert.

Hinten in der Küche schwenkt Kevin Thiel Speck und Zwiebeln in der Pfanne. "Jedes Wochenende wechselt die Karte", verrät der junge Küchenchef. Damit sind immer sechs Gerichte im Außer-Haus-Verkauf. Vor dem Eingang zur Terrasse steht eine Tafel. Mit Kreide ist darauf die "Einreiseregel" geschrieben. Die besagt, dass immer nur eine Person ans Restaurant-Fenster darf. "Die Leute bestellen telefonisch und holen alle fünf Minuten ab, das klappt wunderbar", schwärmt Gastwirt Mario Kade. Für ihn ist der Außer-Haus-Verkauf vor allem Kundenbindung. Rechnen tut sich diese Notvariante nicht.

Das Restaurant liegt am Pfingstberg, etwa 70 Meter über der Landeshauptstadt Potsdam. Gäste genießen einen traumhaften Ausblick. Doch gerade jetzt, wo die Saison startet, geht nichts mehr. Kade darf wegen der Corona-Maßnahmen nicht öffnen. Seine 16 Vollzeit-Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken. Bei einem Abendessen mit der Familie brachen kürzlich alle Dämme. "Da habe ich zehn Minuten lang geschluchzt", so der 49-Jährige. Das sei pure Verzweiflung gewesen. Kade sorgt sich um das eigene Lebenswerk.

Mit Außer-Haus-Verkauf halten sich viele Gastronomen in der Region über Wasser und bei den Gästen in Erinnerung. Der Spargelhof "Buschmann und Winkelmann" in Klaistow nahe Beelitz hat dafür sogar ein Fastfood-Konzept kopiert und adaptiert. In der Einfahrt zum Parkplatz schauen Autofahrer auf eine große gelb-blaue Speisekarte. Dann heißt es Anstellen und bestellen. In einem geliehenen Food-Truck wird Schnitzel gebrutzelt und Spargel gekocht. Auch hier gibt es die Gerichte nur "to go".

"Einige hundert Portionen verkaufen wir täglich", sagt Küchenchef Timm Kleist. Das ist ein kleiner Lichtblick, mehr nicht. Denn normalerweise brummt zu dieser Jahreszeit das Geschäft auf dem Spargelhof und im dazugehörigen Scheunenrestaurant. An einem guten Sonntag gehen schon mal 6.000 Essen über den Tresen. Doch daran ist in Corona-Zeiten nicht zu denken. Mit dem neuen Drive-In sowie Online-Verkäufen kann das Unternehmen aber zumindest den Schaden etwas begrenzen. 25 der 100 Mitarbeiter können so weiter beschäftigt werden. "Wir wollen wenigstens mit einem blauen Auge aus dem Jahr herauskommen", sagt Spargelhof-Geschäftsführerin Antje Winkelmann.