Fast jeder vierte Beschäftigte in der Region ist in Kurzarbeit

In Krisenzeiten wie diesen ist Kurzarbeit ein Instrument, das zumindest temporär Massenarbeitslosigkeit verhindern kann. In Berlin und Brandenburg sind davon weit mehr Menschen betroffen als in der Finanzkrise. Von Götz Gringmuth-Dallmer und Stefan Ruwoldt

In Berlin haben demnach in den Monaten März und April mehr als 32.000 Betriebe für knapp 340.000 Menschen Kurzarbeit angezeigt. In Brandenburg waren es im gleichen Zeitraum etwa 21.500 Betriebe für knapp 210.000 Menschen. In Berlin beträgt demnach der Anteil der von Kurzarbeit Betroffenen 21,7 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, in Brandenburg sind es 24,6 Prozent.

Nahezu jeder vierte Beschäftigte in Berlin und Brandenburg war im März und April von Kurzarbeit betroffen. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BfA) hervor, die rbb|24 vorliegen. Demnach meldeten Unternehmen in der Region in diesen beiden Monaten insgesamt bis zu 550.000 Menschen für Kurzarbeit an.

Matthias Loke, Sprecher der BfA-Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, betonte im Gespräch mit rbb|24, dieser Stand übertreffe das Niveau der Finanzkrise von 2008/2009 deutlich. Der hohe Anteil an Menschen in Kurzarbeit erinnere auch an die ersten Jahre nach der Wende, so Loke. Allerdings lägen aus dieser Zeit keine vergleichbaren Daten vor, um hier exakte statistische Parallelen ziehen zu können. Die Regionaldirektion weist zudem darauf hin, dass die Grundlage für diese Zahlen die Anzeigen für Kurzarbeit der Betriebe bei der BfA sind. Der exakte Umfang der Kurzarbeiterleistungen errechne sich dann zum Ende der Monate und ergebe sich aus den genauen Abrechnungen der Unternehmen und damit den Kurzarbeiteranträgen, so Agentursprecher Loke.

Ein Blick auf die Branchen zeigt, dass die Gastronomie am stärksten von Kurzarbeit betroffen war. Knapp drei Viertel aller Mitarbeiter der Branche in Berlin und Brandenburg waren hier mit dem Einbruch des Shutdowns von Kurzarbeit betroffen: rund 73 Prozent in Berlin (61.000) und 72 Prozent (21.500) in Brandenburg. In der Gastronomie sind 45.000 Berliner Gastronomiemitarbeiter betroffen, in Brandenburg sind es hier 15.000.

Auf Platz zwei der am stärksten betroffenen Branchen rangiert der Einzelhandel. In Berlin wurden in diesem Bereich rund 31.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, in Brandenburg waren es 15.000 Menschen davon betroffen. Im Einzelhandel beider Bundesländer zusammengerechnet sind knapp 187.000 Menschen beschäftigt.



Neben der Gastronomie und dem Einzelhandel sind auch für das Gesundheitswesen, den Bau und den Handel mit Kraftfahrzeugen viele Menschen für Kurzarbeit angemeldet worden.