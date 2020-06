Bild: rbb/Jule Käppel

Jobsuche in der Corona-Krise - Welche Branchen jetzt händeringend Arbeitskräfte suchen

10.06.20 | 18:35 Uhr

Der Corona-Effekt hat viele Branchen hart getroffen. Doch nicht alle Betriebe kämpfen mit Problemen. Einige Firmen suchen händeringend Personal - während neue Internetportale Jobsuchenden versprechen, auch in der Corona-Krise fündig zu werden. Von Jule Käppel

Auf dem Arbeitsmarkt macht sich die Corona-Krise schon seit Monaten an den Zahlen bemerkbar: Im Mai waren 200.641 Menschen in Berlin und 86.980 Personen in Brandenburg ohne Arbeit - deutlich mehr als vor der Krise. Die freien Stellen sind laut der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich rückläufig.

Einige Branchen suchen händeringend Arbeitskräfte

Und trotzdem gibt es noch Berufsgruppen, die aktuell gesucht werden - in der IT, als Lokführer, in sozialen Berufen und der Erziehung, oder auch im Einzelhandel. Sarah Schultz, Personalerin bei "Getränke Hoffmann" in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming), könnte derzeit vielen eine Perspektive bieten. Sie sucht momentan 15 Arbeitskräfte. "Wir suchen zum Beispiel einen Projekt- und Prozessmanager, Controller, auch selbständige Handelspartner, die draußen die Märkte führen", sagt Schultz. Seit Wochen sichtet sie Bewerbungen für den Getränkemarkt. Der Einzelhandel gehört zu den wenigen Branchen, in denen es auch jetzt noch Jobs gibt. "Wir haben von der Krise gar nicht so viel mitbekommen. Da haben wir das Glück, dass wir systemrelevant sind und auch alle Kollegen brauchen, die hier bei uns sind", sagt die 30-jährige Personalerin. Etwa 50 Menschen konnte sie in der Krise eine neue Perspektive geben.

Wenn es selbst mit dem Spargelstechen nicht funktioniert

In der unsicheren Situation der vergangenen Wochen musste auch Norine Palme aus Berlin-Marzahn eine Arbeit finden. "Ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben, die Hoffnung nie aufgegeben und dann hat es letztendlich geklappt", sagt die 30-Jährige. Ausgerechnet in der Corona-Krise hat sich ihre Suche über verschiedene Jobportale ausgezahlt, jetzt hat die Berlinerin eine feste Stelle im Marketing gefunden. Fast ausweglos scheint die Notlage für die 28-jährige Suzanna Zolotuhina zu sein. Sie ist als diplomierte, selbstständige Künstlerin für ihren Lebensunterhalt auf einen Brotjob angewiesen und nach ihm sucht sie seit Wochen vergeblich. "Es ist wirklich sehr schwer, Jobs zu finden. Ich habe es selbst beim Spargelstechen versucht und auch da ist niemand drangegangen."

Mit der Initiative JobsNow [arbeitsagentur.de] wenden sich die Berliner und Brandenburger Arbeitsagenturen im Internet an Jobgebende und -suchende in der Region, um Menschen aus der Krise zu holen. Fast 400 Stellen sind kurzfristig zu besetzen. Ein weiteres Portal, das jetzt helfen soll, ist Berliner-HeldInnen-Jobs.de – vom Wirtschaftsförderer "Berlin Partner". Zwischen zahlreichen Gesundheitsberufen und Posten im Bereich Sicherheit, taucht auf der Seite die Ausschreibung für das nachhaltige Kindermode-Label "Charle" auf. Für diese Stelle im Kinderladen in Berlin-Oberschöneweide hat Gründerin Mandy Geddert in einer Woche fünf Bewerbungen erhalten. "Es war auffällig, dass es vor allem Quereinsteiger waren und Leute, die auch ein eigenes Modelabel haben oder im Design-Bereich tätig sind und die offensichtlich einen Zuverdienst brauchen." Das spürt auch der Berufsverband bildender KünstlerInnen Berlin und befürchtet einen irreparablen Verlust und das Karriere-Ende für Menschen wie Medien-Künstlerin Suzanna Zolotuhina.

Überraschungsbesuch mit Happy End

"Für KünstlerInnen am Beginn einer beruflichen Laufbahn, behindert eine solche Krise den Einstieg in den Ausstellungsbetrieb, in ein Netzwerk und in Fördermöglichkeiten. Sind KünstlerInnen auch noch von kunstfernen Nebentätigkeiten abhängig, geht das oft mit dem Verlust der notwendigen Konzentration auf die künstlerische Arbeit einher", sagt Heidi Sill vom Berufsverband bildender KünstlerInnen Berlin. "Dies ist für uns als Interessensvertreter professioneller KünstlerInnen nicht diskutabel. Wir suchen die Lösung in der Freiheit der Kunst und der Kunstproduktion." Bis dahin muss Suzanna Zolotuhina selbst nach einem Ausweg suchen und spontan darf sie sich bei Mandy Geddert im Näh-Atelier vorstellen. Der Überraschungsbesuch in Berlin-Oberschöneweide endet mit einem Happy End. Die Gründerin gibt der jungen Künstlerin die Chance für eine Probearbeit.

Sendung: Inforadio, 10.06.2020, 6 Uhr