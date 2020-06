Das Unternehmen Fiberweb in Berlin-Tempelhof will eine Herstellungs-Anlage für FFP2- und FFP3-Gesichtsmasken aufbauen, die im Herbst in Betrieb gehen soll. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Masken sind demnach vor allem für Ärzte und Pflegepersonal gedacht. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, sie zum Selbstschutz bei der Behandlung von Corona-Infizierten zu tragen. Nachdem es anfänglich große Schwierigkeiten gab, an medizinische Masken zu kommen, weil sie fast ausschließlich in China produziert werden, wird nun weltweit nach Möglichkeiten gesucht, sie lokal herzustellen. Staaten wollen so in der Lage sein, bei künftigen Pandemien schneller an ausreichend Schutzmaterial zu kommen.