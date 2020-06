Bild: J. Henkelmann

Gerichtlich erzwungene Lockerung - Sperrstunde für Gastronomie in Berlin entfällt ab Mittwoch

08.06.20 | 17:29 Uhr

Ab Mittwoch dürfen Restaurants, Bars und Kneipen wieder länger als bis 23 Uhr geöffnet haben. Die Lockerung hat der Senat gegenüber dem Oberverwaltungsgericht angekündigt. Denn dort hatte ein Gastronom geklagt - offenbar erfolgreich.



Restaurants, Bars und Kneipen in Berlin dürfen trotz der Corona-Einschränkungen künftig wieder länger als nur bis 23 Uhr öffnen. Eine entsprechende Erklärung gab der Senat in einem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht ab, wie das Gericht am Montag bestätigte. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Klagender Gastronom darf ab sofort nach 23 Uhr offen haben

Nach rbb-Informationen hatte das Gericht in einem aktuell laufenden Verfahren bereits angedeutet, dass die Sperrstunde wohl nicht zu halten sei. Dagegen geklagt hatte ein Berliner Restaurantbetreiber. Dessen Anwälte teilten am Montag mit, dass der Senat vor Gericht eine Erklärung abgegeben habe. Demnach werden ab 10. Juni die Sperrfrist ausgesetzt - womit eine Entscheidung des Gerichts in der Sache nicht mehr nötig ist. In der Erklärung wird die noch bis einschließlich 9. Juni geltende Sperrstunde sogar noch weiter aufgeweicht. Der Gastronom, der geklagt hatte, kann nämlich schon ab Montag länger als 23 Uhr geöffnet haben: Man werde das nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgen, so die zuständige Senatsverwaltung für Gesundheit. Das sei angesichts "der Gesamtsituation der Entwicklung der SARS-CoV-2 EindmaßnV und des Rechtsschutzersuchens der Antragstellerin bei Gericht sowie den Gesamtinteressen Berlins nicht angemessen", heißt es.

Sperrstunde gegen Bierseligkeit

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte auf Nachfrage von rbb|24 lediglich, sie wolle "einer Senatsentscheidung nicht vorgreifen", denn die stehe noch aus. Gemäß der Erklärung, die vor Gericht abgegeben wurde, müsste sie allerdings am Dienstag fallen. Voraussichtlich werden aber weiterhin bestimmte Corona-Einschränkungen in den Restaurants und Kneipen gelten. Gäste dürfen nur an Tischen sitzen, sie müssen ihre Namen notieren lassen und es darf nicht zu voll werden. Wegen der Corona-Ausbreitung mussten alle Kneipen, Restaurants und Clubs am 14. März schließen. Ab dem 15. Mai durften Restaurants wieder bis 22 Uhr öffnen. Ab dem 2. Juni konnten auch Kneipen wieder bis 23 Uhr geöffnet werden. Unbegrenzte Öffnungszeiten wollte der Senat zunächst nicht, weil er befürchtete, wenn mehr Alkohol getrunken werde, würden die Menschen sich unvernünftiger verhalten. Viele Restaurantbesitzer kritisierten daraufhin, sie könnten so nicht wirtschaftlich arbeiten. Das Trinken verlagerte sich in den letzten Wochen und Tagen in vielen Nächten dann vor die sogenannten Spätis, die bis in die Nacht geöffnet und Tische draußen aufgestellt hatten. Dort saßen vor allem junge Menschen dann dicht beieinander. Geschlossen bleiben in Berlin weiterhin die Clubs.

Sendung: Inforadio, 08.06.2020, 16:00