Rolls-Royce streicht in Dahlewitz 550 Jobs

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce baut infolge der Corona-Krise an seinem Brandenburger Standort Dahlewitz (Teltow-Fläming) 550 Stellen ab. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Wir stehen vor einer beispiellosen Situation, mit signifikanten Reduzierungen der Kundennachfrage und aufgrund der geringeren Flugstunden auch in den Bereichen Wartung, Reparatur und Überholung", hieß es zur Begründung für den Stellenabbau.



Nun würden mit den Arbeitnehmervertretern Gespräche geführt, um diesen Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten, teilte Rolls-Royce weiter mit.

Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" über den Umfang der Stellenstreichungen in Dahlewitz berichtet.