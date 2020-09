Die Zahl der Kurzarbeiter in Berlin und Brandenburg ist im August erneut gesunken. Das Ifo-Institut in München veröffentlichte am Dienstag entsprechende Zahlen einer Umfrage. Es rechnet dabei die Kurzarbeiter in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Im August lag die Zahl in den drei Bundesländern bei rund 300.000, was einem Durchschnitt von zehn Prozent entspricht.

Im Juli lag der Anteil noch bei 15 Prozent und mehr als 430.000 Beschäftigten, im Juni bei 490.000. Der bisherige Höhepunkt war der Mai, als 620.500 Beschäftigte in Kurzarbeit waren, ein mehr als doppelt so hoher Anteil wie im August. Grundlage der Schätzung ist die Befragung von bundesweit 9.000 Unternehmen für die monatliche Konjunkturprognose des Instituts.

Am stärksten betroffen sind nach wie vor Bayern und Baden-Württemberg. "In Ländern mit großer Automobil- und Zulieferer-Industrie sowie Metallverarbeitung und Maschinenbau wird weiterhin sehr viel Kurzarbeit gefahren", sagte Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link diesbezüglich. In Berlin und Brandenburg sind diese Branchen vergleichsweise schwach vertreten.

Deutschlandweit sank die Zahl der Kurzarbeiter im August laut Zahlen des Ifo-Instituts auf 14 Prozent, nach 17 Prozent im Juli. Wegen der Corona-Krise hatte die Bundesregierung das Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 verlängert.